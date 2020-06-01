Роспотребнадзор изменил требования к открытию кафе и ресторанов

Роспотребнадзор убрал из рекомендаций открытие в первую очередь кафе с небольшой площадью. Ведомство также увеличило минимальное расстояние между столиками с одного метра до полутора.

В первой версии рекомендаций сначала разрешалось открыться ресторанам и кафе, площадь которых не превышает 50 квадратных метров при числе посетителей не более 10 человек. В новом документе, опубликованном Роспотребнадзором, этого пункта нет.

Роспотребнадзор отметил, что общепит будет открываться по решению глав регионов. Согласно рекомендациям, в ресторанах и кафе должна соблюдаться дистанция в 1,5 метра.

Перед началом смены всем сотрудникам будут измерять температуру. Их должны обеспечивать запасом масок, исходя из продолжительности рабочей смены и при условии замены каждые три часа. Кроме того, им должны будут выдавать антисептики и дезинфицирующие средства.

В местах общепита буду обязаны установить умывальники для мытья рук с мылом и дозаторы с антисептиками. Каждые два-четыре часа все поверхности в помещении будут дезинфицировать. Если используется одноразовая посуда, ее нужно будет плотно запечатывать в пластиковый пакет перед утилизацией.

Первые требования Роспотребнадзора рестораторы назвали «выстрелом в голову».