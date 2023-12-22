Общество 22 декабря 2023, 13:32 Роспотребнадзор: избыток азиатского фастфуда в рационе грозит проблемами со здоровьем

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Японский и китайский фастфуд получил большую популярность в РФ. Россияне зачастую балуют себя роллами, суши, удонами и жареной лапшой. Однако в больших количествах азиатская еда может нанести вред организму, сообщил «Санкт-Петербург» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

По словам экспертов, такая пища содержит много соли и усилителей вкуса. Они вызывают повышенное давление, головные боли, тошноту и аллергические реакции.

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Опасность также представляют насыщенные жиры и добавленный сахар в составе. В связи с этим необходимо следить за размерами порций.