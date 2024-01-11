Общество 11 января 2024, 17:08 Роспотребнадзор: имбирные пряники помогут смягчить симптомы простуды

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Специалисты Роспотребнадзора рассказали о пользе популярной зимней выпечки. Речь идет об имбирных пряниках, сообщил «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Главный ингредиент сладости — имбирь — имеет противовоспалительное свойство. Благодаря этому кондитерское изделие способно облегчить симптомы простуды и избавиться от неприятных ощущений в суставах.

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Положительный эффект на организм оказывают и мед, корица, гвоздика, кардамон, которые включены в рецепт имбирного пряника.