Общество 18 сентября 2023, 17:58 Роспотребнадзор добился запрета на размещение кальянной в жилом доме на юго-западе Москвы Роспотребнадзор Москвы добился запрета на размещение кальянной в доме в Ясеневе Unsplash

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Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) оспорили решение арбитражного суда и добились постоянного запрета на размещение кальянной в жилом доме на Новоясеневском проспекте в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ведомства.

«Управлением было принято решение о подаче в арбитражный суд Москвы искового заявления в отношении собственника помещения ИП Симанженковой о запрете деятельности, создающей угрозу причинения вреда в будущем в соответствии со статьей 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации», — уточнили в Роспотребнадзоре.

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Изначальной арбитраж отказал в иске. Тогда Роспотребнадзор подал обращение в апелляционный суд. Там приняли решение, которое удовлетворило запрос представителей ведомства.

Жалобы на запахи из кальянной поступали в Роспотребнадзор с 2018 года. Предпринимателей не раз привлекали к административной ответственности.

Ранее ведомство добилось закрытия акваклуба «Китенок» в подвале дома в Москве. Это было связано с грубыми нарушениями санитарного законодательства, а также невыполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий.