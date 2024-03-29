Общество 29 марта 2024, 13:23 Роспотребнадзор: дикий рис — отличный источник магния и витаминов группы B

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Специалисты Роспотребнадзора рассказали о пользе дикого риса, который внешне отличается от обычного цветом и размером зерна. Крупа имеет отличный микронутриентный состав, сообщил сайт Gazeta.SPb.

Так, дикий рис поможет восполнить нехватку витаминов группы B, магния, фосфора, фолиевой кислоты. Кроме того, зерна являются источником кальция, железа и аминокислот.

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В этом продукте практически нет жиров, зато присутствует довольно высокое содержание белка. Крупа идеально сочетается с мясными блюдами.