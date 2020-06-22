Дистанция и душ после прогулки: Роспотребнадзор дал советы по защите детей от коронавируса

Во-первых, важна социальная дистанция. Ее нужно сохранять на расстоянии не менее двух метров. Либо отправляйтесь на прогулку туда, где не будет близкого общения.

Во-вторых, ребенку нужно объяснить, что нельзя дотрагиваться до лица, носа, глаз, засовывать пальцы в рот.

В-третьих, родитель должен стать примером и показать, как соблюдать гигиену. Покажите ребенку, как правильно мыть руки. Делать это нужно как можно чаще и с мылом, после прогулок, игр, посещения туалета и перед едой. Ребенок должен понимать, что грязные руки — источник инфекции, и это может привести к болезни.

Еще один совет — после катания на горках и прочих игр нужно продезинфицировать открытые участки кожи ребенка, а дома вымыть лицо и руки с мылом, более того, еще и принять душ.

Чтобы защититься от коронавируса, во время прогулок нужно периодически обрабатывать руки дезинфицирующим средством, тем более после прикосновений к общим предметам.

Брать ребенка в магазин и другие публичные места не рекомендуется — это лишний риск подцепить заразу.

Носить маску нужно детям старше семи лет и подросткам. Для малышей основная рекомендация — социальная дистанция.

Ранее ВОЗ заявила о новом рекорде по COVID-19. За сутки во всем мире выявили самое большое число зараженных коронавирусом. Больше всего больных пришлось на Америку.