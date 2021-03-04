Роспотребнадзор дал советы по выбору свежих цветов

В Роспотребнадзоре перед Международным женским днем поделились лайфхаками, как выбирать живые цветы и как сохранять свежесть букета. Памятка опубликована на сайте ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что при выборе букета нужно обратить внимание на стебли цветов, они не должны быть слишком сухими, а на розах должны присутствовать рубашечные листочки, которые обрамляют полураспустившийся бутон.

Бутоны также могут рассказать многое о свежести цветов. Лучше выбирать полураскрытые цветы, потому что они простоят в вазе дольше.

По эластичности листочков можно определить, как давно цветок был срезан. Если отогнутые листочки легко возвращаются на место и принимают прежнюю форму, то растение свежесрезанное.

«У растений „не первой свежести“ лепестки выглядят слабыми, вялыми, возможно, слегка подсохшими, они с трудом возвращаются на место и нередко осыпаются при любом прикосновении», — объяснили эксперты ведомства.

Эксперты Роспотребнадзора не советуют покупать цветы с искусственными украшениями. Продавцы украшают бутоны фольгой либо наносят искусственное напыление, чтобы скрыть несвежесть букета.

Для сохранения свежести специалисты советуют сразу после покупки поставить букет в воду, перед этим правильно подрезав стебли цветов и удалив нижние листья.

«Для цветов с мягким толстым стеблем предпочтительнее косой срез: чем толще стебель цветка, тем длиннее должен быть срез. Растения с жестким древовидным стеблем также требуют обработки: стебель нужно обломать или обрезать, а концы расщепить ножом», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Однако цветы не любят перепады температур, поэтому если цветы купили в холодное время года, то их не стоит сразу вносить в теплую квартиру, а оставить на пару минут в коридоре.