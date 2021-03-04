facebook_pixel
    04 марта 2021, 11:03

    Роспотребнадзор дал советы по выбору свежих цветов

    Екатерина Шамина

    В Роспотребнадзоре перед Международным женским днем поделились лайфхаками, как выбирать живые цветы и как сохранять свежесть букета. Памятка опубликована на сайте ведомства.

    Роспотребнадзор дал советы по выбору свежих цветов

    Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что при выборе букета нужно обратить внимание на стебли цветов, они не должны быть слишком сухими, а на розах должны присутствовать рубашечные листочки, которые обрамляют полураспустившийся бутон.

    Бутоны также могут рассказать многое о свежести цветов. Лучше выбирать полураскрытые цветы, потому что они простоят в вазе дольше.

    По эластичности листочков можно определить, как давно цветок был срезан. Если отогнутые листочки легко возвращаются на место и принимают прежнюю форму, то растение свежесрезанное.

    «У растений „не первой свежести“ лепестки выглядят слабыми, вялыми, возможно, слегка подсохшими, они с трудом возвращаются на место и нередко осыпаются при любом прикосновении», — объяснили эксперты ведомства.

    Эксперты Роспотребнадзора не советуют покупать цветы с искусственными украшениями. Продавцы украшают бутоны фольгой либо наносят искусственное напыление, чтобы скрыть несвежесть букета.

    Для сохранения свежести специалисты советуют сразу после покупки поставить букет в воду, перед этим правильно подрезав стебли цветов и удалив нижние листья.

    «Для цветов с мягким толстым стеблем предпочтительнее косой срез: чем толще стебель цветка, тем длиннее должен быть срез. Растения с жестким древовидным стеблем также требуют обработки: стебель нужно обломать или обрезать, а концы расщепить ножом», — рассказали в Роспотребнадзоре.

    Однако цветы не любят перепады температур, поэтому если цветы купили в холодное время года, то их не стоит сразу вносить в теплую квартиру, а оставить на пару минут в коридоре.