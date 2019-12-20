Роспотребнадзор дал советы по выбору шуб

К покупке шубы стоит подходить со всей ответственностью. Специалисты рекомендуют обращать внимание на наличие контрольного знака. Он покажет, где и из чего сделали меховое изделие.

Соответствующие советы опубликованы на сайте Роспотребнадзора. Контрольный (идентификационный) знак, указано в материале, должен присутствовать на шубах из норки, нутрии, песца, лисицы, кролика и других видов натурального меха.

Этот знак — или КИЗ — является бланком строгой отчетности. На его микросхеме записан уникальный номер, который получает изделие при маркировке.

Если шуба произведена в России, то контрольный знак будет зеленого цвета. Если же ее сделали за рубежом, то КИЗ красный. Обычно его вшивают с изнанки в шов изделия или клеят на вшитый маркировочный ярлык. Контрольный знак может находиться и в петличном отверстии, на вешалке или в петле-застежке переда изделия.

Выяснить, соответствует ли КИЗ изделию, которое приглянулось покупателю, можно на сайте Центра развития перспективных технологий. Он выступает оператором системы цифровой маркировки прослеживания товаров.

Покупателю придется лишь ввести уникальный номер контрольного знака — и он получит не только сведения о производителе, но и выяснит вид меха, бренд и страну-производителя.

В Роспотребнадзоре напомнили, что продавать немаркированные изделия запрещено. Это же касается товаров, маркировка которых не соответствует требованиям. Такие изделия при обнаружении конфискуют.

Кроме КИЗ, шубы и другие меховые товары содержат ярлыки, где указано наименование изделия и производитель, есть информация о наименовании изготовителя, его юридический адрес и дата изготовления самого изделия. На них также проставляется цена, размер, вид меха и то, как он обработан.