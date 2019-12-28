    28 декабря 2019, 05:21

    Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюма и косметики

    Валерия Шафирко

    Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников рассказал, как правильно выбрать качественный парфюм и косметику. Рекомендации были размещены на официальном сайте ведомства.

    Во-первых — рекомендуется не покупать парфюмерно-косметическую продукцию у уличных торговцев, а также в магазинах и павильонах, у которых отсутствует фирменное название.

    Стоит отказаться от покупки парфюмерии и косметики в том случае, если у продавца нет документов, которые могут подтвердить качество и безопасность продаваемой продукции.

    Кроме того, в ведомстве обратили внимание потенциальных покупателей на то, что на упаковке товара должна быть информация о назначении продукции, условиях и правилах ее хранения. Обязательно должен быть указан срок годности продукта, должны быть представлены данные об ингредиентах, а также о противопоказаниях к применению, если таковые являются.

    Маркировка должна содержать информацию о наименовании производителя и его местонахождении.

    «Перед покупкой парфюмерии нужно ознакомиться с ее запахом, используя одноразовую тест-полоску. Декоративную косметические средства стоит протестировать, нанося на тыльную сторону ладони», — указано в рекомендациях Роспотребнадзора.

    В ведомстве также подчеркнули, что наносить косметику из общих тестеров на лицо и глаза может быть небезопасно.