Общество 24 декабря 2022, 18:57 Роспотребнадзор дал советы по выбору новогоднего дерева Роспотребнадзор: покупать новогоднюю елку следует в официальных точках продаж

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Роспотребнадзор рассказал, как лучше выбрать дерево к Новому году. В первую очередь их следует приобретать в официальных точках продаж, сообщило издание «Ямал-медиа».

По данным издания «Деловой Петербург», можно выбрать елку, пихту или сосну. Первая является неприхотливой и вкусно пахнет, но обычно стоит недолго.

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Сосна более долговечна, но ее важно правильно хранить: в прохладе и сухости. Пихта очень красивая и может простоять больше месяца, но она самая дорогая из всех трех вариантов.

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