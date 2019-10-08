Роспотребнадзор дал советы по шопингу в интернет-магазинах

При приобретении товаров дистанционно следует обратить внимание на содержание сайта. На нем должен быть указан адрес и полное фирменное наименование продавца. При этом неважно, идет ли речь о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе.

Эксперт рассказал, что делать при покупке некачественного товара у нелегального торговца Подробнее

При покупке онлайн следует внимательно смотреть на основные потребительские свойства товара. Продавец также должен указать место его изготовления, условия приобретения и доставки. Нельзя забывать о сроке годности и гарантийном сроке, порядке оплаты и времени, в течение которого можно вернуть не подошедший товар.

Отказаться от покупки, если она некачественная, покупатель имеет полное право. При этом продавец либо возвращает деньги, либо заменяет товар. Даже если он оплачен путем перевода средств на счет третьего лица, которое указано как продавец.