Роспотребнадзор дал советы по хранению мандаринов

Мандарины не следует хранить в пакете и отрывать от веточек листочки. Так можно добиться увеличения срока хранения фруктов. Советами поделились эксперты Роспотребнадзора.

«Выбирать следует красивые плоды, с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. Помните, что спелые фрукты долго не хранятся. Если вы купили их заранее, то постарайтесь хранить их правильно», — говорится в рекомендациях на сайте Роспотребнадзора.

Нужно натереть кожуру растительным маслом и поместить мандарины в специальный отсек холодильника. Температура там должна достигать +6 градусов. Важно соблюдать уровень влажности и не дать фруктам засохнуть. Фрукты обязательно надо вынуть из пакета и переложить в сетку.

«Если на веточках есть листочки, не обрывайте их, так фрукты дольше хранятся», — добавили в организации.

Специалисты посоветовали чистить иностранные мандарины, выбрасывать цедру и мыть руки. Эта рекомендация касается всех зарубежных фруктов и овощей. Их заворачивают в пропитанную специальным составом бумагу. Она защищает от плесени и образования гнили. Также на эти продукты может попасть антисептик.

Эксперты ранее подсчитали, что ингредиенты на селедку под шубой и оливье подорожали по сравнению с прошлым годом.