Роспотребнадзор дал советы по экономии воды

Экономия воды поможет не только уменьшить цифры в платежках, но и сохранить ресурсы на планете. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что можно сделать для уменьшения объема потребляемой воды.

«Принимайте душ не более пяти минут. Проблема нехватки воды затрагивает четверых из каждых десяти человек. Учитывая, что 80% сточных вод никогда не подвергаются очистке, быстрый душ дает отличную возможность сэкономить этот бесценный ресурс», — поясняют эксперты.

Во время покупок стоит отдать предпочтение продуктам растительного и животного происхождения. Они помогают меньшему выбросу парниковых газов, так как производятся на более устойчивой основе. Еще россиянам советуют не выбрасывать еду, которую еще можно съесть. Если продовольственные отходы снизятся, то сократится спрос и на сельское хозяйство, требующее огромных объемов воды.

«В настоящее время 90% производства электроэнергии связано с интенсивным использованием водных ресурсов. Отключая электроприборы, когда они не используются, мы способствуем снижению выработки энергии», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Покупать очередное платье или пиджак тоже нужно с умом. Производство всего одной пары джинсов требует 10 тысяч литров воды. Человек такой объем расходует за 10 лет, поэтому ненужные вещи покупать не стоит.

Сегодня, 22 марта, отмечается Всемирный день водных ресурсов. Его объявила в 1993 году Генеральная Ассамблея ООН. В этот день разные страны проводят мероприятия, посвященные сохранению и освоению водных ресурсов.