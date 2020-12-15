Роспотребнадзор дал советы, как выбирать новогодние сладости для детей

В первую очередь нужно обратить внимание на упаковку. На ней должна быть написана вся информация о названии, количестве, составе, дате изготовления, сроки годности, условиях хранения. Лучше выбирать набор, который совсем недавно выпустили. Срок годности определяется по самому скоропортящемуся продукту, который входит в состав подарка.

«При выборе подарков для детей стоит отдавать предпочтение тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гидратированных жиров и масел (трансжиров)», — подчеркивается в Роспотребнадзоре.

В состав подарка может входить вафельные, желейные, с начинкой из суфле конфеты, шоколад, вафли, печенье, пастила, пряники, мармелад и зефир.

В конфетах или других сладостях не должно быть консервантов, синтетических красителей, усилителей вкуса, натурального кофе. Обратить внимание нужно и на наличие потенциальных аллергенов. К ним относятся арахис, ядра абрикосовой косточки. Если внутри подарочной коробки есть игрушка, она должна быть в отдельном пакете.

Подарок важно хранить при температуре +15…+17 градусов. В противном случае шоколад может покрыться белым налетом.