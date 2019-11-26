Роспотребнадзор дал советы, как не стать жертвой мошенников в «черную пятницу»

Специалисты Роспотребнадзора предупредили о разгуле мошенничества в «черную пятницу». Чтобы не лишиться денег, следует остерегаться совсем уж низких цен. Серьезно занижая стоимость товаров, недобросовестные продавцы обычно избавляются от контрафакта.

«Слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара», — говорится в сообщении Роспотребнадзора на официальном сайте ведомства.

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Специалисты рекомендуют запросить у продавца сведения о том, что его товар безопасен для здоровья и окружающей среды. Кроме того, будет не лишним сравнить цены на одни и те же товары у разных продавцов.

Некоторые мошенники сначала анонсируют скидки, а перед самой «черной пятницей» резко повышают цену. В этом случае привлечь к ответственности продавца будет невозможно.

Роспотребнадзор также напомнил, что от товара, купленного в интернет-магазине, можно отказаться в любое время до его получения. После того, как товар оказывается уже на руках покупателя, вернуть его можно в течение семи дней.