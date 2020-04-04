    04 апреля 2020, 05:01

    Роспотребнадзор дал рекомендации по правильному питанию при изоляции

    Валерия Шафирко

    Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации ВОЗ о том, как надо правильно питаться во время пандемии. Особое внимание надо уделить планированию покупок.

    Даже если количество и выбор продуктов ограничены, можно продолжать питаться полезной пищей, отмечают в ведомстве.

    В материале сказано, что ВОЗ советует помнить о потребностях других людей и не совершать избыточных покупок.

    «Посмотрите, что уже имеется дома, и спланируйте покупки», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

    Как отмечается в публикации, ВОЗ призывает в первую очередь кушать свежие и скоропортящиеся продукты, полезные блюда, пить достаточно жидкости, есть много клетчатки, при этом ограничивая себя в употреблении алкоголя, а также сахара, соли и жиров. Среди рекомендаций также пробовать готовить полезные блюда самостоятельно, но если такой возможности нет, то заказывать еду у надежных компаний. Кроме того, необходимо следить за размерами порций и соблюдать правила безопасности при приготовлении пищи.

    По последним данным в России зарегистрировано 4149 случаев заражения новым коронавирусом, 281 пациент поправился, скончалось 34 человека, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

    В мире число заразившихся коронавирусной инфекцией уже перешло отметку в миллион человек.