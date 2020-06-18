Роспотребнадзор: бессимптомных носителей коронавируса надо включать в статистику
Telegram-канал «стопкоронавирус.рф» выяснил у Роспотребнадзора, оправдано ли включение бессимптомных носителей инфекции в статистику заболеваемости. Об этом сообщило ИА RNS.
«Бессимптомных носителей обязательно необходимо учитывать в статистике по общему числу инфицированных, чтобы иметь представление о распространении инфекции среди населения», — обозначили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре отметили, что именно такие носители вируса чаще становятся источником инфекции для окружающих, несмотря на не столь интенсивное выделение возбудителя.