Роспотребнадзор: бессимптомных носителей коронавируса надо включать в статистику

«Бессимптомных носителей обязательно необходимо учитывать в статистике по общему числу инфицированных, чтобы иметь представление о распространении инфекции среди населения», — обозначили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что именно такие носители вируса чаще становятся источником инфекции для окружающих, несмотря на не столь интенсивное выделение возбудителя.