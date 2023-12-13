Общество 13 декабря 2023, 13:47 Роспотребнадзор: 15 школ полностью закрыли на карантин в Нижегородской области

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В Нижегородской области 9% школ и детских садов закрыли на карантин по ОРВИ. Некоторые из указанных учреждений осуществляют деятельность частично. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора.

Полностью приостановили работу 15 учебных заведений. Так, в Советском и Приокском районах административного центра закрыли две школы, а также два детсада.