Роспоребнадзор Подмосковья перечислил самые полезные блюда русской кухни

Исконно русских блюд в повседневном рационе россиян сейчас совсем немного. Но все они очень полезны. Например, супы, которые в старину называли «хлебово». В русской кухне жидких блюд больше, чем в любой другой.

Как сообщается на сайте подмосковного Роспотребнадзора, это щи, затирухи, солянки, уха, рассольники, окрошка, ботвинья и многие другие супы. Одним из главных составляющих русской кухни являются соленья. Очень полезны для здоровья квашеная капуста, кислые щи, моченые яблоки, супы с рассолами и солеными овощами. Правильно приготовленные соленья богаты образовавшейся в них молочной кислотой, которая убивает болезнетворные микробы.

Очень полезны и популярны кисломолочные продукты русской кухни — ряженка, простокваша, сметана, варенец и творог. Они снабжают организм кальцием и повышают иммунитет.

В старину слово каша было синонимом слова «пир». В русской кухне есть размазни, жидкие и рассыпчатые каши. Их ели с рыбой, мясом, заправляли маслом, грибами, молоком и сливками.

В русском меню никогда не было копченых или дареных продуктов, только замеченные. Такие блюда не раздражают желудок и печень. В томленых в печи блюдах не бывает микробов и паразитов.

В Китае популярные русские закуски, сырокопченая и соленая рыба, селедка с картошкой и маринованные огурцы, назвали жесткой едой для мужественных людей.