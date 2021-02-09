Роспатенту предложили поменять подход к регистрации заявок фармы

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) должна поменять подход к патентному регулированию в фармацевтической отрасли. Большинство «зеленых патентов» принадлежат международным компаниям в ущерб интересам отечественных производителей лекарств.

Как заявил газете «Известия» замглавы комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолий Семенов, нужно изменить законодательство в сфере выдачи патентов, чтобы российские компании смогли предложить потребителям более дешевые по сравнению с импортными аналогами собственные лекарства.

Если этого не произойдет, Россия может выйти в антилидеры по смертности от заболеваний, которые успешно лечатся во всем мире. Пока большая часть патентов принадлежит представителям так называемой «большой фармы», которые успешно осваивают отечественный лекарственный рынок. Иностранные производители не заинтересованы в развитии российских компаний.

«Сейчас притормозить отечественные компании можно несколькими способами. Например, „большая фарма“ предлагает достаточно тяжелые условия лицензионных соглашений. Такие договоры позволяют изготавливать препараты тем компаниям, у которых нет патента на их производство», — уточнил Семенов.

Помимо этого, международные компании стремятся заключать «вечнозеленые патенты» — соглашения сроком на 20 лет. Затем они регистрируют то же лекарство, но с меньшей дозировкой. Патенты становятся «действующими постоянно», поэтому российским фармацевтическим компаниям пробиться на рынок неимоверно сложно.

После прекращения «вечнозеленого патента» производством лекарства займется несколько компаний, что неизбежно приведет к снижению стоимости препарата.

Минздрав России опубликовал сокращенный список лекарств, разрешенных к применению для лечения от коронавируса у взрослых — «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», рекомбинантный «ИФН α», «Умифеновир». Из списка был исключен азитромицин.