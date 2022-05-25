Роспатент: в России возросло число заявок на противовирусные и антибактериальные препараты
В пресс-службе Роспатента рассказали, какие лекарства стали чаще производить в России с начала 2022 года. Об этом написал RT.
По словам представителей ведомства, с января по 19 мая российские разработчики подали 163 заявки на изобретения в области фармацевтики. Максимальное число заявок относилось к противовирусным и антибактериальным препаратам.
Кроме того, за указанный период увеличился спрос на лекарства, обладающие терапевтическим эффектом в отношении сердечно-сосудистых заболеваний.
В ведомстве уточнили, что в этом году наибольшую активность в области фармацевтики проявляют изобретатели из вузов.