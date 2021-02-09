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    09 февраля 2021, 09:39

    Роспатент рассмотрит девять заявок по вакцинам от коронавируса

    Анастасия Калинина

    Девять патентов по вакцинам от коронавируса находятся на рассмотрении у Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Об этом рассказал глава ведомства Григорий Ивлиев.

    Роспатент рассмотрит девять заявок по вакцинам от коронавируса

    «С начала пандемии было подано всего 16 заявок на новые вакцины против СОVID-19. По семи заявкам выданы патенты. Среди этих заявок одна подана иностранным разработчиком, но она находится еще на стадии рассмотрения», — рассказал Ивлиев РИА «Новости».

    Тем не менее выданные семь патентов — это не семь вакцин. Даже на одну вакцину «Спутник V» было выдано несколько патентов. Ивлиев объяснил, что еще четырьмя патентами охраняются изобретения, относящиеся к вакцине «ЭпиВакКорона».

    Он добавил, что именно Роспатент первым в мире зарегистрировал прививку «Спутник V», эффективность которой начали признавать многие страны.

    Глава Роспатента также отметил, что в этом году фармацевтика продемонстрировала наибольшую активность. Количество заявок на изобретения выросло на 22%. Уже выдано 159 патентов на технологии в области борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями.