Роспатент рассмотрит девять заявок по вакцинам от коронавируса

Девять патентов по вакцинам от коронавируса находятся на рассмотрении у Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Об этом рассказал глава ведомства Григорий Ивлиев.

«С начала пандемии было подано всего 16 заявок на новые вакцины против СОVID-19. По семи заявкам выданы патенты. Среди этих заявок одна подана иностранным разработчиком, но она находится еще на стадии рассмотрения», — рассказал Ивлиев РИА «Новости».

Тем не менее выданные семь патентов — это не семь вакцин. Даже на одну вакцину «Спутник V» было выдано несколько патентов. Ивлиев объяснил, что еще четырьмя патентами охраняются изобретения, относящиеся к вакцине «ЭпиВакКорона».

Он добавил, что именно Роспатент первым в мире зарегистрировал прививку «Спутник V», эффективность которой начали признавать многие страны.

Глава Роспатента также отметил, что в этом году фармацевтика продемонстрировала наибольшую активность. Количество заявок на изобретения выросло на 22%. Уже выдано 159 патентов на технологии в области борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями.