Роспатент получил три заявки на вакцины от коронавируса в апреле
«В апреле 2020 года подано три заявки на изобретения, касающиеся вакцин против коронавируса. Из них по двум заявкам изобретателями являются отечественные авторы, по одной — иностранные», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы Роспатента.
Всего к 14 мая в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) подали 30 заявок на изобретения и еще 13 документов на полезные модели, касающиеся области борьбы с коронавирусной инфекцией.
«В настоящее время по трем заявкам на изобретения и двум заявкам на полезные модели уже принято положительное решение о выдаче патента», — отметили в ведомстве.
Общедоступными изобретения станут только после получения регистрационного номера в Госреестрах. Такое правило закреплено законодательством из-за политики конфиденциальности. При этом в пресс-службе подчеркнули, что информация появится очень быстро, так как сейчас заявки рассматривают в ускоренном режиме.
«Роспатент запустил в апреле приоритетное рассмотрение заявок на изобретения в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями (пневмонией)», — заявил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.
Он добавил, что оперативное создание препарата поможет побороть распространение коронавируса как в России, так и в других странах.
Ранее генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что доклиническое исследование вакцины от коронавируса планируют завершить уже в июне.