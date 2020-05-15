Роспатент получил три заявки на вакцины от коронавируса в апреле

Три заявки на создание вакцины от коронавируса подали в Роспатент в апреле. Документы поступили от двух российских организаций и одной зарубежной. Специалисты уже приняли положительное решение по заявкам.

«В апреле 2020 года подано три заявки на изобретения, касающиеся вакцин против коронавируса. Из них по двум заявкам изобретателями являются отечественные авторы, по одной — иностранные», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы Роспатента.

Всего к 14 мая в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) подали 30 заявок на изобретения и еще 13 документов на полезные модели, касающиеся области борьбы с коронавирусной инфекцией.

«В настоящее время по трем заявкам на изобретения и двум заявкам на полезные модели уже принято положительное решение о выдаче патента», — отметили в ведомстве.

Общедоступными изобретения станут только после получения регистрационного номера в Госреестрах. Такое правило закреплено законодательством из-за политики конфиденциальности. При этом в пресс-службе подчеркнули, что информация появится очень быстро, так как сейчас заявки рассматривают в ускоренном режиме.

«Роспатент запустил в апреле приоритетное рассмотрение заявок на изобретения в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями (пневмонией)», — заявил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

Он добавил, что оперативное создание препарата поможет побороть распространение коронавируса как в России, так и в других странах.

Ранее генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что доклиническое исследование вакцины от коронавируса планируют завершить уже в июне.