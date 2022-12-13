Общество 13 декабря 2022, 11:25 Роспатент: фармацевтика получила наибольшее число заявок на патентование изобретений в 2022 году

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Фармацевтика, медицина, хирургия, измерительные приборы и металлургия получили наибольшее число заявок на патентование в 2022 году. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Роспатента.

Также в лидеры выбились такие направления, как инструментальная диагностика, навигационные технологии, органическая химия, микроэлектроника и станки.

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В ведомстве уточнили, что сейчас преимущественно во всех отраслях наблюдается замещение импортных технологий. Те направления, в которых более активно патентуются российские технологии, смогут быстрее решить задачи импортозамещения.

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