Рособрнадзор разъяснил судьбу ОГЭ в этом году

Рособрнадзор не планирует отменять основные государственные экзамены для выпускников девятых классов в наступившем учебном году. Глава ведомства Анзор Музаев заявил, что учебный процесс можно планировать, однако ситуацию с возможным распространением коронавируса пока предугадать сложно.

«По всем прогнозам говорили, что напряженная обстановка (из-за пандемии нового вируса — прим. ред.) будет сохраняться до весны следующего года максимум. Мы планируем, что летом ОГЭ состоится», — приводит ТАСС слова Музаева на пресс-конференции по всероссийским проверочным работам (ВПР).

В этом году из-за пандемии ВПР в российских школах перенесли на осень. Никаких оценок по этим контрольным ставить не будут. Результаты потребуются педагогам в работе.

1 сентября российские школьники отправились на занятия после долгого перерыва из-за разгула 2019-nCoV. На входе детям обязательно измеряют температуру, что привело к большим очередям перед уроками. Министр просвещения России Сергей Кравцов призвал регионы разобраться с этим вопросом, чтобы ученики не толпились на улице.