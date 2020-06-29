    29 июня 2020, 15:10

    Рособрнадзор поприветствовал идею Московской области проверять учителей на COVID-19 перед ЕГЭ

    Нина Петлинова

    Рособрнадзор приветствует обязательное тестирование на коронавирус организаторов ЕГЭ перед проведением самого экзамена, несмотря на то, что официальных рекомендаций нет. Он поддержал инициативу Московской области проверить всех учителей, которые задействованы в проведении ЕГЭ.

    Об этом рассказал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. Его слова процитировала пресс-служба ведомства.

    Анзор Музаев вместе с министром образования Московской области Ириной Каклюгиной посетили пункт проведения ЕГЭ в СОШ № 32 в подмосковных Мытищах. Врио руководителя Рособрнадзора проверил, как в школе подготовились к сдаче Единого государственного экзамена во время пандемии. Он высоко оценил готовность к приему выпускников, которые придут сдавать экзамены.

    Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала о том, как в регионе будут обеспечивать эпидемиологическую безопасность во время сдачи экзаменов. Она подчеркнула, что для всех 264-х пунктов разработан стандарт соответствия. Помещение будут дезинфицировать и проветривать, на входе каждому ученику будут мерить температуру, а затем — рассаживать с соблюдением социальной дистанции. В аудиториях предусмотрены антисептики и средства индивидуальной защиты, по желанию школьник может получить маску.

    При этом все 16 тысяч учителей, которые будут участвовать в проведении ЕГЭ, пройдут обязательное тестирование на коронавирус. Тех педагогов, у которых подтвердят COVID-19, не допустят до проведения экзаменов.

    Рекомендаций об обязательном тестировании перед экзаменами нет, но мы приветствуем такие инициативы. Это забота о детях и об организаторах

    Анзор Музаев.

    Врио главы Рособрнадзор напомнил, что в каждом пункте проведения ЕГЭ будут находится медработники. Именно они будут принимать окончательное решение о том, допускать ученика или организатора до участия в экзамене, или нет.