Общество 22 мая 2023, 14:59 Рособрнадзор не поддержал идею повторной пересдачи ЕГЭ спустя три месяца

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Рособрнадзор отказался от идеи предоставить выпускникам возможность пересдавать ЕГЭ спустя три месяца после его проведения, а не через год. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее с инициативой изменения сроков выступил вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов. Он аргументировал свою идею тем, что зачастую сильный стресс у школьников вызывает именно невозможность скорой пересдачи экзамена в случае его провала.

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В Рособрнадзоре отметили, что повторная попытка сдачи ЕГЭ через три месяца осложняется установленными сроками приема документов в вузах и заранее сформированным бюджетом, поэтому инициатива является неактуальной.