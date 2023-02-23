Общество 23 февраля 2023, 20:06 «Роснефть» устроила праздник для детей из Донбасса в честь 23 Февраля

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В Санкт-Петербурге 23 февраля провели праздник. В интерактивном городе профессий «Кидбург» юным жителям республик Донбасса рассказали, как стать учеными, пожарными, пекарями и не только. Это очередное мероприятие, организованное компанией «Роснефть» в рамках корпоративной волонтерской программы.

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Праздник в честь Дня защитника Отечества устроили для 60 детей из Донбасса. На площадке рассказали и показали, как можно освоить любую профессию. Радиоведущий, врач, инженер, пекарь — более 50 специальностей. Ребята с интересом слушали и применяли полученные знания на практике, в команде.

«Мы с коллегами объединились, проводим для ребят различные мероприятия познавательные, знакомим их с городом, с его культурой. Мы уже побывали в Эрмитаже, санкт-петербургской филармонии», — рассказала волонтер ООО «РН-Северо-Запад» Анна Румянцева.

По ее словам, ко Дню знаний общественники собрали и передали детям все необходимое для учебы в школе. Активисты планируют и дальше заниматься с детьми, в частности экологическим просвещением.

Ребятам рассказали о том, что «Роснефть» на протяжении 10 лет опекает медведей во всех зоопарках страны, а также финансирует уход, лечение и улучшение среды обитания животных. Компания реализует комплексную программу по спасению и реабилитации осиротевших молодых мишек. Гости праздника внимательно слушали рассказ и о том, что результаты многочисленных экспедиций в итоге помогают лучше защитить популяцию медведей.

Немалый интерес у детей из республик Донбасса вызвала и деятельность «Роснефти». Ребятам рассказали о проектах компании, включая защиту белых медведей, поддержке автомобилистов и создании топлива «Пульсар», на котором ездят гоночные автомобили. Этот бензин доступен для всех водителей на заправках «Роснефти». В рамках мастер-класса семейные команды собирали модели автомобиля LADA Sport ROSNEFT.

В конце праздника детям показали, как устроена АЗС, — для этого им продемонстрировали уменьшенную копию автозаправочной станции и рассказали о правилах дорожного движения.

Ранее по приглашению «Роснефти» дети из Донбасса побывали на матче хоккейного ЦСКА, познакомились с профессией нефтяника в образовательном парке «Кидзания», посетили концерт в петербургской филармонии и познакомились с символом лояльности розничной сети «Роснефть» — белым медведем.

Летом 2023 года к Белому морю отправится очередная экспедиция «Роснефти». В реализации проекта используют данные наблюдений, произведенных 100 лет назад.