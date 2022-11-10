Общество 10 ноября 2022, 14:00 «Роснефть» провела стратиграфическое бурение в Чукотском море «Роснефть»: к северу от острова Врангеля впервые пробурили скважины на малой глубине

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В Чукотском море компания «Роснефть» провела научно-исследовательскую геологическую экспедицию. В ее рамках в регионе впервые пробурили скважины малой глубины к северу от острова Врангеля.

Из скважин подняли более 300 метров образцов пород континентального шельфа, которые помогут определить возраст, состав и условия формирования его пород в Восточной Арктике.

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Комплексные лабораторные анализы добытого керна выполнит государственный институт развития «Иннопрактика». Его специалисты также займутся обобщением имеющейся ретроспективной геологической информации.

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Экспедиция в Чукотское море стала частью масштабного проекта «Роснефти» по стратиграфическому бурению. Компания реализует его с 2020 года совместно с «Иннопрактикой».

Целью проекта заявили составление максимально достоверной геологической модели российской Арктики и повышение точности прогноза нефтегазоносности региона. Аналогичные научные работы уже проводили на севере Карского моря и в море Лаптевых.

Буровые работы выполнили с научно-исследовательского судна «Бавенит», оснащенного высокотехнологичным российским оборудованием. Разрабатывали его специально под задачи экспедиции.

«Это очень уникальное судно, которое позволяет нам делать буровые работы во всех точках мирового океана. [Оно] обладает такой способностью: мы стоим в системе динамического позиционирования. И это нас очень выручает, потому что работа должна быть ювелирно сделана», — отметил капитан «Баневита» Сергей Казанцев.

Начальник партии инженерно-геологического бурения научно-исследовательского судна Сергей Гиревич указал на необычное залегание пород.

«Это и может рассказать о том, как формировался регион: как они сложились, что это дало, из чего это все сделано, какими породами представлено», — сказал он.

Технологии геофизики и бурения, реализуемые в ходе проекта, постоянно совершенствуют, что позволяет работать в труднодоступных регионах.

В 2022 году проект стратиграфического бурения отметили дипломом лауреата премии Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение континентального шельфа.

Конкурс проводят при поддержке правительства России. Победителей определили по итогам голосования экспертной комиссии. В ее состав вошли ученые РАН и ведущих исследовательских, конструкторских и проектных институтов страны, а также представители федеральных органов власти.