«Роснефть» начала эксплуатационное бурение на Пайяхском кластере проекта «Восток Ойл»

«Роснефть» начала практическую реализацию масштабного проекта «Восток Ойл». На Пайяхском меторождении на полуострове Таймыр в Красноярском крае началось эксплуатационное бурение.

«Бурение начинается уже, собственно, в уверенных зонах, где прошли и получены результаты положительные геологоразведочных работ», — пояснил генеральный директор ООО «Восток Ойл» Владимир Чернов.

«Восток Ойл» — крупнейший инвестиционный проект в мировой нефтегазовой отрасли с ресурсной базой свыше шести миллиардов тонн премиальной малосернистой нефти. В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположено 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров.

Для освоения месторождений используют уникальные арктические буровые комплексы российского производства. В добыче нефти задействуют 100 отечественных установок. Техника способна бурить скважины протяженностью до шести километров. Защита от ветра, снега и собственные теплогенераторы позволяют ей работать даже при самом экстремальном холоде.

«В данной компоновке уже включены датчики геологического сопровождения в режиме real time. То есть специалисты видят в первую очередь направление — куда мы бурим, с каким углом. Компоновки на сегодняшний день позволяют бурить до 95 градусов и при этом выдерживать коридор, условно говоря, метр», — рассказал заместитель генерального директора ООО «Восток Ойл» по бурению Владимир Сташко.

Для перевалки сырья «Роснефть» уже строит крупнейший нефтеналивной терминал страны «Порт бухта Север». Нефть с месторождений проекта пойдет сюда по магистральному нефтепроводу. Строительство нефтеналивных причалов позволит начать отгрузку нефти танкерами ледового класса Arc7 уже в 2024 году.

Кроме того, грузовые причалы обеспечат материалами и спецтехникой строящиеся объекты нефтяного терминала «Бухты Север». На сегодняшний день в процессе строительства первого грузового причала установлено более 100 свай.

«Подобного рода проекты — это все-таки не только строительство технологических объектов добычи нефти, но и развитие в целом инфраструктуры такого большого участка, большого региона, как Таймыр», — заметил Владимир Чернов.

К 2033 году объем перевалки нефти должен достичь 115 миллионов тонн.