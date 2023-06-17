Общество 17 июня 2023, 01:29 «Роснефть» и китайская компания КННК перешли на оплату сырья в национальных валютах РИА «Новости»

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Компания «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (КННК) заключили договор, который включает в себя расчет за сырье в национальных валютах. Информацию об этом опубликовали на сайте российской нефтяной организации.

В материале указано, что соглашение подписывали председатель совета директоров КННК Дай Хоулянь и глава «Роснефти» Игорь Сечин. Руководители расписались в документах в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Одним из ключевых направлений сотрудничества „Роснефти“ и КННК являются поставки нефти, объем которых, в соответствии с действующими контрактами, достигает 40 миллионов тонн в год», — сказано в пресс-релизе.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал доллар «дубиной, которой размахивают». Зарубежные страны перестали верить в него и все больше склоняются к переходу на расчеты в национальных валютах.