17 июня 2023, 01:29
«Роснефть» и китайская компания КННК перешли на оплату сырья в национальных валютах
Компания «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (КННК) заключили договор, который включает в себя расчет за сырье в национальных валютах. Информацию об этом опубликовали на сайте российской нефтяной организации.
В материале указано, что соглашение подписывали председатель совета директоров КННК Дай Хоулянь и глава «Роснефти» Игорь Сечин. Руководители расписались в документах в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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«Одним из ключевых направлений сотрудничества „Роснефти“ и КННК являются поставки нефти, объем которых, в соответствии с действующими контрактами, достигает 40 миллионов тонн в год», — сказано в пресс-релизе.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал доллар «дубиной, которой размахивают». Зарубежные страны перестали верить в него и все больше склоняются к переходу на расчеты в национальных валютах.
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