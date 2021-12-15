Три банка получили досудебные претензии от «Роснано». Компания потребовала признать недействительными кредитные договоры с ними. Об этом сообщил РБК со ссылкой на соответствующие документы и источник.

«АО „Роснано“ полагает, что есть основания для признания указанных договоров недействительными как сделок, совершенных в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом», — сказано в документах.

Организация сослалась на статьи Гражданского кодекса, обязывающие стороны действовать добросовестно, учитывая законные интересы и права друг друга.

По данным издания, досудебные претензии получили Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк «Ак Барс». Два близких к этим финансовым организациям источника подтвердили наличие документов.

Один из собеседников агентства заявил, что требования «Роснано» являются нелогичными, поскольку компания продолжает исполнять свои обязательства, другой назвал документ формальным, ведь переговоры о реструктуризации начались задолго до отправки претензии.