Росморречфлот объявил о приостановке судоходства в Азовском море

С утра 24 февраля судоходство в Азовском море временно приостановлено. Об этом объявил Росморречфлот.

Как написало РИА «Новости», такое положение будет действовать до особого указания.

Ранее стало известно, что аэропорты в 12 городах РФ прекратили работу Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины для гражданских самолетов.

Кроме того, занятия в школах на севере Крыма и Белгородской области до конца недели не будут проводиться.

Все эти меры приняты после начала специальной операции России в Донбассе. О ней утром 24 февраля объявил президент Владимир Путин.