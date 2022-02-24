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    24 февраля 2022, 10:33

    Росморречфлот объявил о приостановке судоходства в Азовском море

    Наза Салех Захи

    С утра 24 февраля судоходство в Азовском море временно приостановлено. Об этом объявил Росморречфлот.

    Росморречфлот объявил о приостановке судоходства в Азовском море

    Как написало РИА «Новости», такое положение будет действовать до особого указания.

    Ранее стало известно, что аэропорты в 12 городах РФ прекратили работу Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины для гражданских самолетов.

    Кроме того, занятия в школах на севере Крыма и Белгородской области до конца недели не будут проводиться.

    Все эти меры приняты после начала специальной операции России в Донбассе. О ней утром 24 февраля объявил президент Владимир Путин.