Общество 04 августа 2023, 18:23 Росмолодежь направит гранты лучшим проектам конкурса «Российский Север»

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Лучшие проекты, представленные на молодежном форуме «Российский Север», получат финансовую помощь. Об этом написал «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу правительства ЯНАО.

На конкурсе соберутся представители коренных народов из 28 регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Участники обсудят общие проблемы и предложат проекты по развитию национальных языков.

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Как рассказала директор департамента по делам КМНС ЯНАО Ульяна Каленюк, участники форума с лучшими проектами смогут получить гранты от Росмолодежи.