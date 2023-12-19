Общество 19 декабря 2023, 16:21 Рослесинфорг назвал ель обыкновенную самым популярным живым деревом на Новый год

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Самым популярным живым деревом, которое россияне ставят на Новый год, оказалась ель обыкновенная. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Рослесинфорга.

По данным специалистов, на эту породу приходится порядка 56% всех заготовленных лесным фондом праздничных деревьев. На втором месте по популярности — сосна с 33%. Разные виды пихт составляют около 12%.

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Аналитики также отметили, что ель является самым дешевым вариантом. Ее цена на старте продаж составляет примерно 1,5 тысячи рублей.