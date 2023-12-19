19 декабря 2023, 16:21
Рослесинфорг назвал ель обыкновенную самым популярным живым деревом на Новый год
Самым популярным живым деревом, которое россияне ставят на Новый год, оказалась ель обыкновенная. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Рослесинфорга.
По данным специалистов, на эту породу приходится порядка 56% всех заготовленных лесным фондом праздничных деревьев. На втором месте по популярности — сосна с 33%. Разные виды пихт составляют около 12%.
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Аналитики также отметили, что ель является самым дешевым вариантом. Ее цена на старте продаж составляет примерно 1,5 тысячи рублей.
Новый год
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