Рослесхоз исключил версию поджогов из списка причин лесных пожаров

Масштабные лесные пожары в России не могли начаться из-за поджогов, чтобы скрыть незаконные вырубки. Оттуда, где начались пожары, просто невозможно вывезти вырубленную древесину.

«Что касается незаконной вырубки, то она не могла стать причиной столь масштабного бедствия. Если речь об удаленных территориях, то там ни незаконные, ни законные вырубки проводить невозможно просто потому, что древесину оттуда просто не вывезешь», — приводит РИА «Новости» слова врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаила Клинова.

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Выступая на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), Клинов пояснил, что если человек незаконно вырубил лес и его не поймали, то возвращаться и уничтожать следы — это лишний риск быть обвиненным в организованном поджоге.

Глава Рослесхоза отметил, что в подобных случаях злоумышленники пускают низовой пожар, а потом получают разрешение на спиливание поврежденных огнем деревьев.

Этим летом масштабные лесные пожары охватили большую площадь зеленого массива России. Горело более трех миллионов гектаров леса. В нескольких регионах был введен режим ЧС.