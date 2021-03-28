Роскосмос запустил раздел «Поехали» к 60-летию первого полета Гагарина

Роскосмос запустил на своем сайте раздел, посвященный биографии первого космонавта Юрия Гагарина и его полету в космос. Он получил название «Поехали». Раздел открыли в честь 60-летней годовщины первого полета человека в космос.

«В преддверии 60-летия этого события (первого полета человека в космос — прим. ред.) мы запускаем новый раздел на нашем сайте», — сказано в сообщении Роскосмоса в Telegram.

В новом разделе сайта опубликованы биография и архивные кадры из жизни первого человека в космосе. Там же можно прочитать хронику подготовки Гагарина к полету и посмотреть график мероприятий, посвященных 60-летию этого памятного события. Отдельно можно ознакомиться с официальной символикой празднования.

Пользователи могут также почитать расшифровку записи, которую сделали во время полета Гагарина, ознакомиться с заявлением, которое он сделал перед отправкой на орбиту, и узнать о других пилотируемых программах СССР и России. Дополнить раздел может каждый желающий — для этого надо отправить материалы о первом человеке в космосе на почту gagarin60@roscosmos.ru.

День космонавтики отмечают в России 12 апреля. В 2021 году исполнится ровно 60 лет с тех пор, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту. Он сделал один оборот вокруг Земли и посадил ракету в Саратовской области.