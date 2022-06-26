Роскосмос заявил о готовности отправить чиновникам в США и Европу сухой шампунь и салфетки

Роскосмос готов научить политиков из США и Европы, как можно соблюдать личную гигиену и принимать душ в условиях, к которым они так стремятся, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, отличный выход для них — гигиенические салфетки, сухой шампунь и специальная зубная паста, которые используют космонавты в условиях невесомости.

Рогозин пояснил, что политики и бюрократы из Штатов и европейских стран заявляют о стремлении экономить ресурсы. Но несмотря на это, мыться все равно надо, поэтому Россия готова им помочь.

«Роскосмос готов отправить в Брюссель и Вашингтон тестовый груз разработанных на нашем Салаватском химзаводе гигиенических салфеток и гелей во избежание распространения из Еврокомиссии и Госдепартамента США всяческих зловоний», — написал он в своем Telegram.

Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью Spiegel рассказал, что стал меньше мыться в душе. По его словам, к экономии ресурсов должны стремиться все, написал РБК.

«Мой коллега из Нидерландов недавно с гордостью сказал мне, что они хотят устроить кампанию по сокращению среднего времени в душе с десяти до пяти минут. Мне стало смешно. Я никогда в жизни не принимал душ и пяти минут. Я быстро моюсь», — с гордостью отметил Хабек.