Роскосмос задумался о возвращении в аварийный запас космонавтов оружия

Экипировка космонавтов может пополниться огнестрельным оружием. Его возвращение в состав носимого аварийного запаса не исключили в Роскосмосе.

Формировать состав запаса для пилотируемого транспортного корабля нового поколения будут позже, на более позднем этапе создания. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на госкорпорацию. Вероятность возвращения оружия в аварийный запас пока обсуждается.

«Рассматриваем варианты», — заметили в Роскосмосе.

Первый полет космонавтов на корабле «Орел», ранее известном как «Федерация», должен состояться в 2025 году. В настоящее время аварийный запас космонавтов не предполагает наличие пистолета.

Огнестрельное оружие — пистолет Макарова — космонавтам вручали, начиная с полета Юрия Гагарина. После аварийной посадки, которую совершили в тайге в 1965 году Алексей Леонов и Павел Беляев, в набор решили добавить специальный трехствольный пистолет.

С подачи Леонова тульские оружейники разработали ТП-82, основное предназначение которого заключалось в защите от опасных зверей, охоте и пуске сигнальных ракет. В полеты его брали с 1986 по 2006 годы. После завершения срока годности специальных патронов — с 2007 года — пистолет вывели из эксплуатации. Новых пуль тогда не производили. Возникли сложности и с доставкой огнестрельного оружия на территорию Казахстана и обратно.

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Носимый аварийный запас «Союза» сейчас включает в себя радиостанцию, аптечку, непромокаемые спички и швейные принадлежности. Включены в него также надувной плот, набор рыболовных снастей, фонарик, свистки и мачете. На трех человек приходится шесть литров воды и шесть комплектов питания. Каждому члену экипажа положен теплозащитный костюм и гидрокостюм «Форель». Последний поможет человеку оставаться на плаву в случае приводнения космического аппарата.