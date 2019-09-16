Роскосмос задумался о возвращении в аварийный запас космонавтов оружия
Формировать состав запаса для пилотируемого транспортного корабля нового поколения будут позже, на более позднем этапе создания. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на госкорпорацию. Вероятность возвращения оружия в аварийный запас пока обсуждается.
«Рассматриваем варианты», — заметили в Роскосмосе.
Первый полет космонавтов на корабле «Орел», ранее известном как «Федерация», должен состояться в 2025 году. В настоящее время аварийный запас космонавтов не предполагает наличие пистолета.
Огнестрельное оружие — пистолет Макарова — космонавтам вручали, начиная с полета Юрия Гагарина. После аварийной посадки, которую совершили в тайге в 1965 году Алексей Леонов и Павел Беляев, в набор решили добавить специальный трехствольный пистолет.
С подачи Леонова тульские оружейники разработали ТП-82, основное предназначение которого заключалось в защите от опасных зверей, охоте и пуске сигнальных ракет. В полеты его брали с 1986 по 2006 годы. После завершения срока годности специальных патронов — с 2007 года — пистолет вывели из эксплуатации. Новых пуль тогда не производили. Возникли сложности и с доставкой огнестрельного оружия на территорию Казахстана и обратно.
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Носимый аварийный запас «Союза» сейчас включает в себя радиостанцию, аптечку, непромокаемые спички и швейные принадлежности. Включены в него также надувной плот, набор рыболовных снастей, фонарик, свистки и мачете. На трех человек приходится шесть литров воды и шесть комплектов питания. Каждому члену экипажа положен теплозащитный костюм и гидрокостюм «Форель». Последний поможет человеку оставаться на плаву в случае приводнения космического аппарата.