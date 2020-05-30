Роскосмос сравнил с «найденной монеткой» деньги NASA за места на «Союзах»

Деньги от NASA за использование «Союзов» для доставки астронавтов на МКС для Роскосмоса были только дополнительной прибылью. Рано или поздно она закончится. Ее можно сравнить со случайно найденной на улице монеткой.

Об этом заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в эфире программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ.

Он отметил, что когда NASA отказалось от запуска шаттлов (программа возвращаемых космических кораблей Space Shuttle завершилась в 2011 году), то Роскосмос помог своим западным партнерам, заработав на этом дополнительную прибыль.

«Рано или поздно она должна была закончиться», — сказал Крикалев. Он подчеркнул, что все заявления о том, что Роскосмос что-то недополучит, несправедливы. По его словам, это словно найти на улице монетку. «Просто нам повезло вчера, а сегодня мы возвращаемся в нормальное русло», — объяснил он свою позицию.

Крикалев пояснил, что если полет корабля компании SpaceX станет успешным и США полностью перейдут на собственные челноки, то это только расширит возможности дополнительных поставок грузов и людей на МКС. Таким образом Россия и США снова перейдут на равноправное партнерство.

«Противодействие агрессивным условиям космоса — это непростая задача. Если кто-то добавляется в эту историю, то для всех нас это хорошо», — подчеркнул он.

С 2011 года для доставки астронавтов на МКС NASA покупает места в российских кораблях «Союз». За девять лет американское космическое агентство потратило на это 3,9 миллиарда долларов за 70 мест. Однако это вполне может быть не финал.

Глава NASA Джим Брайденстайн говорил, что ведомство ведет переговоры о покупке еще одного места на осень этого года.

Сегодня на космодроме мыса Канаверал пройдет вторая попытка запуска ракеты Falcon 9. Она выведет на орбиту космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли. Если все пройдет успешно, то завтра они должны пристыковаться к МКС.

Это не первая попытка компании Илона Маска SpaceX запуска корабля с людьми на борту. Первоначально запуск должен был пройти в минувшую среду, 27 мая. Но на космодром опустился сильный туман и запуск отложили. Сегодня вторая попытка. Пуск ракеты запланирован на 22:22 по московскому времени.