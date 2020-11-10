Роскосмос создал раздел на сайте с песнями Рогозина

Раздел получил название «Песни о космосе». Композиции на стихи Рогозина и его жены Татьяны можно послушать онлайн или скачать. Эти песни исполняют Николай Расторгуев, Денис Майданов, Андрей Ктитарев и Эдвард Хачарян. Есть там ссылки и на клипы.

Называются композиции руководителя Роскосмоса «Рвем небо мы в клочья», «Над Землей летит корабль», «Не стреляй!», «Танцы в небе» и «Над Россией».

У Рогозина много увлечений. Помимо написания текстов песен, он занимается теннисом, баскетболом, подводной охотой и ездит на мотоцикле. Он говорит на английском, испанском, итальянском, французском, чешском и украинском языках.