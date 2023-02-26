Общество 26 февраля 2023, 02:05 Роскосмос сообщил о скорой пристыковке корабля «Союз МС-23» к МКС Роскосмос: прилетевший на замену корабль «Союз МС-23» пристыкуется к МКС утром 26 февраля Роскосмос

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Корабль «Союз МС-23», прилетевший на замену поврежденному транспорту, пристыкуется к Международной космической станции рано утром 26 февраля. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Стыковка беспилотного корабля „Союз МС-23“ к российскому малому исследовательскому модулю „Поиск“ Международной космической станции планируется 26 февраля в 04:01 по московскому времени. Трансляция стыковки на сайте и в социальных сетях Роскосмоса начнется в 03:40 по московскому времени», — говорится в сообщении госкорпорации.

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Ракета «Союз-2.1а» с кораблем стартовала с Байконура и через девять минут после старта «Союз МС-23» начал самостоятельный полет к станции. Космонавты МКС не смогут дистанционно управлять беспилотным кораблем, однако на «Союзе МС-23» хватит топлива на второй заход на стыковку в случае неудачи с модулем «Поиск».

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Экипаж аварийного корабля «Союз МС-22» вернется на Землю в сентябре, проведя на МКС более 370 суток, что станет рекордом в истории станции.