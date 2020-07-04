«Роскосмос» снова обругал корабль Crew Dragon. В этот раз — за плохие туалеты
Кораблю Crew Dragon, который смог взлететь только со второй попытки, досталось от «Роскосмоса» в июньском выпуске.
В статье сказано, что корабль SpaceX может быть не только опасен для космонавтов, но и очень неудобен. В статье под названием «Красота по-американски» сказано, что там очень плохие санитарные условия — даже туалеты не имеют дверей, а отделены от остальной части простой ширмой. Однако два астронавта, которые отправились на корабле на МКС в мае, остались довольны уборной.
«Роскосмос» раскритиковал Илона Маска и за конструкцию его корабля. По мнению российского ведомства, экипаж находится слишком близко от баков с токсичным топливом. По словам эксперта, специалисты сомнеыаются в том, насколько это безопасно для астронавтов.
«Четырехокись азота и монометилгидразин — это все-таки не вода и даже не перекись водорода. <…> Прошлогодний взрыв на наземном стенде подчеркивает обоснованность этих сомнений», — сказано в статье.