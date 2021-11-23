Роскосмос сможет выдавать разрешения на строительство космических объектов
Новый закон позволит Роскосмосу выдавать разрешения на строительство космической инфраструктуры
Новый законопроект, принятый Госдумой во втором чтении, позволит Роскосмосу выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию космической инфраструктуры. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Если раньше Роскосмос мог выдавать разрешения только на строительство подведомственных ему объектов, теперь это право расширилось на объекты космической инфраструктуры, не находящиеся в ведении госкорпорации. Роскосмос получит полномочия на все без исключений объекты космической инфраструктуры.