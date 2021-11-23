Роскосмос сможет выдавать разрешения на строительство космических объектов

Новый законопроект, принятый Госдумой во втором чтении, позволит Роскосмосу выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию космической инфраструктуры. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Если раньше Роскосмос мог выдавать разрешения только на строительство подведомственных ему объектов, теперь это право расширилось на объекты космической инфраструктуры, не находящиеся в ведении госкорпорации. Роскосмос получит полномочия на все без исключений объекты космической инфраструктуры.