Общество 14 января 2023, 17:12 Роскосмос рассказал о возвращении экипажа МКС в случае аварии до прибытия «Союза МС-23» Роскосмос разработал план возвращения космонавтов при аварии до прибытия «Союза МС-23» РИА «Новости»

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Роскосмос совместно с космическими агентствами стран — партнеров по Международной космической станции разработал план по возвращению экипажа на Землю при аварии до прибытия «Союза МС-23». Об этом сообщили на сайте госкорпорации.

Из-за нештатной ситуации с «Союзом МС-22» космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Франциско Рубио вернутся на Землю на беспилотном корабле «Союз МС-23». Он должен пристыковаться к МКС 22 февраля.

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Все системы, по данным госкорпорации, работают в штатном режиме. Но если случится авария до прибытия беспилотного корабля, экипажу придется экстренно эвакуироваться. В этом случае кресло астронавта перенесут в американский корабль Crew Dragon. На нем Рубио вернется на Землю при необходимости, а российские космонавты — на «Союзе МС-22».

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«Спуск двух космонавтов вместо трех будет более безопасным, так как поможет снизить температуру и влажность в „Союзе МС-22“», — пояснили в Роскосмосе.

После прибытия корабля «Союз МС-23» на МКС кресла всего экипажа перенесут в него.

Глава госкорпорации Юрий Борисов рассказывал, что корабль «Союз-МС22» получил повреждения в результате столкновения с метеороидом.