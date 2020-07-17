Роскосмос протестирует лунную станцию при помощи США

Роскосмос закупит американское и швейцарское оборудование для проверки аппаратуры, установленной на посадочной станции «Луна-25». Это первая лунная станция в истории современной России.

С помощью иностранной техники специалисты проведут выравнивание конструкции вокруг оси, то есть юстировочные работы. Об этом говорится в документах предприятия-производителя станции НПО им. Лавочкина, опубликованных на сайте госзакупок.

Кроме того, на станции установят швейцарское оборудование для проверки лунного грунта и видеокамеру «Пилот» Европейского космического агентства.

Как объяснили представители предприятия РИА «Новости», закупать нужную технику у иностранцев приходится из-за того, что у нас ее аналогов не производят.

Роскосмос планирует запустить «Луну-25» к естественному спутнику Земли в октябре 2021 года. Посадка на поверхность должна состояться через десять суток после взлета. «Луна-25» изучит грунт и полярную экзосферу спутника.

Интересно, что впервые станцию посадят в районе южного полюса спутника. Ранее космические аппараты приземлялись в районе экватора или на умеренных широтах Луны.