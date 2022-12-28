Общество 28 декабря 2022, 16:17 Роскосмос примет решение по поврежденному кораблю «Союз МС-22» в январе Роскосмос: решения по «Союзу МС-22» примут в январе 2023 года Роскосмос

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Организационные решения по поводу поврежденного корабля «Союз МС-22» примут в январе 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Комиссия учтет выводы двух рабочих групп, которые сформировали для выяснения причин нештатной ситуации, анализа техсостояния корабля и выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. Решения будут касаться дальнейших действий наземных специалистов и экипажа российского сегмента МКС, а также возможного изменения программы полета станции.

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Ситуацию с кораблем обсудили сегодня на совещании, которое провел Роскосмос. Рабочие группы озвучили свои заключения. Удалось установить, что пробой радиатора системы терморегулирования произошел из-за «внешнего механического повреждения».

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Российский экипаж корабля «Союз МС-22» 15 декабря нашел утечку в системе охлаждения из-за повреждения внешней обшивки модуля. В ней образовалось отверстие, что повлекло разгерметизацию. Угрозы для жизни и здоровья космонавтов не было и они продолжили работу. Резервный космический корабль при необходимости отправят за космонавтами в феврале. Сейчас он находится на космодроме Байконур и проходит проверку.