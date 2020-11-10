Роскосмос превратит фразу Гагарина «Поехали!» в товарный знак

«Госкорпорация „Роскосмос“ инициировала регистрацию широкого перечня исторических обозначений в качестве товарных знаков с целью обеспечения защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции», — приводит агентство слова собеседника.

В пресс-службе отметили, что недобросовестные клиенты — это предприятия и предприниматели, которые называют собственные товары и услуги этими обозначениями. Регистрация новых товарных знаков, в числе которых будет и «Поехали!», пока в процессе. Что будут маркировать таким названием, в госкорпорации не рассказали.

Ранее Роскосмос создал на сайте раздел с песнями своего руководителя Дмитрия Рогозина. Их можно послушать онлайн или скачать.