Роскосмос превратит фразу Гагарина «Поехали!» в товарный знак
Знаменитая фраза Юрия Гагарина «Поехали!» станет товарным знаком. Роскосмос таким образом решил оградить себя от недобросовестной конкуренции. Помимо слов Гагарина, госкорпорация зарегистрирует в качестве товарных знаков еще целый ряд исторических обозначений. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Роскосмоса.
«Госкорпорация „Роскосмос“ инициировала регистрацию широкого перечня исторических обозначений в качестве товарных знаков с целью обеспечения защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции», — приводит агентство слова собеседника.
В пресс-службе отметили, что недобросовестные клиенты — это предприятия и предприниматели, которые называют собственные товары и услуги этими обозначениями. Регистрация новых товарных знаков, в числе которых будет и «Поехали!», пока в процессе. Что будут маркировать таким названием, в госкорпорации не рассказали.
Ранее Роскосмос создал на сайте раздел с песнями своего руководителя Дмитрия Рогозина. Их можно послушать онлайн или скачать.