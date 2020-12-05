«Роскосмос представил собственный пистолет

Роскосмос разработал травматический пистолет «Капрал». Его будут использовать в охранных структурах.

Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на свое странице в Twitter.

Уточняется, что за основу разработки взят пистолет-пулемет ПП-91 «Кедр». Рогозин также написал, что Роскосмос выпускает не только ракетно-космическую технику.

«Широкий спектр энергетического оборудования, медтехнику, легкорельсовый транспорт, лифтовое оборудование и многое другое», — перечислил он.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин показал россиянам, как он по утрам создает себе рабочий настрой. В этом ему помогает пара пуль и хит инди-группы The XX.

На своей странице Рогозин опубликовал ролик под названием «Утренняя тренировка», на котором глава госкорпорации стреляет по мишени из пистолета. Судя по кадрам, политик относится серьезно к утренним ритуалам. С двух дублей он снял, как обстреливает движущиеся мишени. Несмотря на то, что Рогозин явно уверенно чувствует себя с оружием в руках, рядом для подстраховки стоит инструктор.