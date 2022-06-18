Роскосмос предложил S7 отдать «Морской старт» государству

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация предложила компании S7 отдать плавучий космодром «Морской старт» государству. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос, есть ли перспективы у этого проекта.

«Мы предложили <...> передать государству этот ракетный комплекс с тем, чтобы мы потом нашли возможность непосредственно в Роскосмосе заняться его восстановлением», — сказал Рогозин.

По его словам, компания на это предложение пока не ответила, однако уже начала сокращение сотрудников.

«Я не знаю, чего они ждали, поэтому они сейчас начали сокращать своих людей. Это очень печальная, на самом деле, история», — отметил Рогозин.

Космодром «Морской старт» представляет собой пусковую плавучую платформу «Одиссей» и командное судно. Программа действовала до 2014 года. Платформа базировалась у берегов США, оттуда успели запустить 32 ракеты «Зенит». В 2014 году деятельность «Морского старта» приостановили, а в сентябре 2016 года владельцами комплекса стала группа компаний S7.

Весной 2020 года судно и платформа пришвартовались у причала Славянского судоремонтного завода в Приморье. Рогозин осенью 2021 года заявил, что судьба плавучего космодрома в ближайшее время окончательно определится.